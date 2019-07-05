Упрощение визового режима, договоренности по оружию и посещение Ниагарского водопада, - Зеленский об итогах визита в Канаду. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Президент Ураины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Три дня находились в Канаде. Итоги таковы: 19 важных встреч и посещение нескольких мероприятий. Очень рад, что нам удалось достичь ряда важных договоренностей", - рассказал он.

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"Первое: теперь молодые украинцы смогут приезжать в Канаду, а молодежь Канады - в Украину по упрощенной процедуре на обучение и работу на срок до 1 года. Второе: Канада выразила желание приобщить Украину к программе Trusted Travellers, то есть украинцам теперь будет легче попасть в Страну кленового листа - это уверенный шаг к будущему безвизу с Канадой. Третье: будем расширять Соглашение о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций, а это значит, что украинские предприниматели из разных отраслей смогут лучше сотрудничать с Канадой. Четвертое: договоренность о возможности поставок оборонительного оружия и новейшей военной техники из Канады", - детализировал Зеленский.

"В конце визита удалось немного побыть человеком", - добавил Зеленский, очевидно имея ввиду поездку к Ниагарскому водопаду.



















