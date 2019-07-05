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05.07.19 15:58

СБУ разоблачила крупную наркогруппировку с тремя экс-правоохранителями в составе: изъято прекурсоров на 8 млн грн. ФОТО

Сотрудники СБУ разоблачили организованную межрегиональную группировку, которая специализировалась на производстве и сбыте амфетамина и метамфетамина.

наркотики

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Цензор.НЕТ.

В состав банды входили жители Черкасской и Киевской областей. В их числе – трое бывших сотрудников органов внутренних дел. Как выяснилось, преступники открыли в подсобных помещениях две нарколаборатории. Там производили фенилнитропропен, который используется для синтеза психотропных веществ амфетамина и метамфетамина. Готовые прекурсоры наркоторговцы реализовывали по всей территории Украины через разветвленную сеть дилеров и интернет.

Пятерых участников группировки копы уже задержали. Во время обысков дома и в подсобках задержанных нашли оборудование для изготовления прекурсоров и психотропов, почти 200 килограммов фенилнитропропена и более тонны химических реактивов для его синтеза. Ориентировочная стоимость изъятых прекурсоров по ценам "черном рынке" составляет 8 миллионов гривен.

"В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 311 Уголовного кодекса Украины задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения", - рассказали в СБУ.

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СБУ разоблачила крупную наркогруппировку с тремя экс-правоохранителями в составе: изъято прекурсоров на 8 млн грн 01
СБУ разоблачила крупную наркогруппировку с тремя экс-правоохранителями в составе: изъято прекурсоров на 8 млн грн 02
СБУ разоблачила крупную наркогруппировку с тремя экс-правоохранителями в составе: изъято прекурсоров на 8 млн грн 03
СБУ разоблачила крупную наркогруппировку с тремя экс-правоохранителями в составе: изъято прекурсоров на 8 млн грн 04
СБУ разоблачила крупную наркогруппировку с тремя экс-правоохранителями в составе: изъято прекурсоров на 8 млн грн 05
СБУ разоблачила крупную наркогруппировку с тремя экс-правоохранителями в составе: изъято прекурсоров на 8 млн грн 06

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