На Sea Breeze-2019 украинцы отработали десантирование без парашютов с вертолета в открытое море. ФОТОрепортаж

Фоторепортаж с учений публикует "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Ранее бойцы подразделения выполняли подобное десантирование с вертолетов К-27 и Ми-14. Уникальность сегодняшней тренировки - в том, что им впервые пришлось десантироваться с вертолетов Ми-8. Кроме того, десантирование одновременно выполняли две группы.

Упражнения такого типа десантирования группа отрабатывает для быстрого и незаметного проникновения и захвата кораблей и для взятия под контроль стратегически важных объектов на суше - портов, гидротехнических сооружений.







Бойцы заранее готовились к сегодняшнему десантированию - выполняли имитационные прыжки с 5 и 10-метровых вышек в бассейн, проходили теоретические курсы и отрабатывали механизм десантирования на земле.









Все фото - "Радіо Свобода"

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Учения Sea Breeze-2019 продлятся в Одессе и Николаевской области до 12 июля. Кроме украинских и американских военных, в отработке задач на суше, на воде и в воздухе будут участвовать военные из Великобритании, Грузии, Греции, Дании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Швеции, Франции и Эстонии. В общем вести совместные боевые действия будут учиться около 3000 человек.

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