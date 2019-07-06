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06.07.19 19:17

За неделю пиротехники обезвредили 208 взрывоопасных предметов на Донбассе, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Пиротехнические подразделения ГСЧС из состава Объединенных сил (ОС) за неделю 65 раз привлекались для проведения работ по обследованию и разминированию территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, обследовано 64 га территории, изъято и уничтожено 208 взрывоопасных предметов.

Всего с начала проведения Операции Объединенных сил пиротехнические подразделения привлекались 3740 раз, обследовано 5278 га территории и 16,29 га акватории, изъято и уничтожено 21122 взрывоопасных предметов.

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Личный состав ГСЧС продолжает аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Лебединское и Бердянское. За неделю восстановлено 8 домов, всего с начала проведения Операции - 382 жилых дома.

В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда/выезда, спасатели оказали медицинскую и психологическую помощь 724 лицам.

За неделю пиротехники обезвредили 208 взрывоопасных предметов на Донбассе, - пресс-центр ОС 01
За неделю пиротехники обезвредили 208 взрывоопасных предметов на Донбассе, - пресс-центр ОС 02

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За неделю пиротехники обезвредили 208 взрывоопасных предметов на Донбассе, - пресс-центр ОС 03
За неделю пиротехники обезвредили 208 взрывоопасных предметов на Донбассе, - пресс-центр ОС 04
За неделю пиротехники обезвредили 208 взрывоопасных предметов на Донбассе, - пресс-центр ОС 05
За неделю пиротехники обезвредили 208 взрывоопасных предметов на Донбассе, - пресс-центр ОС 06
За неделю пиротехники обезвредили 208 взрывоопасных предметов на Донбассе, - пресс-центр ОС 07
Фото: facebook.com/pressjfo.news

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