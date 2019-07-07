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07.07.19 13:52

Новость о коррупции на Виннитчине с участием вице-премьера исчезла с сайта СБУ. ФОТО

С сайта Службы безопасности Укрианы исчезла новость о коррупции в Винницкой области, к которой якобы причастен украинский вице-премьер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, 5 июля спецслужба сообщила о выявлении механизма присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованного одним из вице-премьер-министров Украины.

После этого ряд СМИ написали о том, что родом из Винницы в правительстве только один вице-премьер – Владимир Кистион.

Кистион, в свою очередь, заявил, что не является тем вице-премьером, о котором идет речь в расследовании СБУ.

На данный момент страница с новостью о расследовании уже не существует.

Новость о коррупции на Виннитчине с участием вице-премьера исчезла с сайта СБУ 01

А вот как выглядела страница с новостью.

Новость о коррупции на Виннитчине с участием вице-премьера исчезла с сайта СБУ 02

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