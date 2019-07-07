Новость о коррупции на Виннитчине с участием вице-премьера исчезла с сайта СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, 5 июля спецслужба сообщила о выявлении механизма присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованного одним из вице-премьер-министров Украины.
После этого ряд СМИ написали о том, что родом из Винницы в правительстве только один вице-премьер – Владимир Кистион.
Кистион, в свою очередь, заявил, что не является тем вице-премьером, о котором идет речь в расследовании СБУ.
На данный момент страница с новостью о расследовании уже не существует.
А вот как выглядела страница с новостью.