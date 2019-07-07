Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
07.07.19 18:51

Данилюк, Баканов, Джемилев и Тейлор побывали на админгранице с оккупированным Крымом. ФОТО

Секретарь СНБО Александр Данилюк, в.и.о. председателя СБУ Иван Баканов, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор посетили районы, граничащие с оккупированной РФ АР Крым.

крым,джемилев,данилюк,тейлор,каланчак,баканов

Об этом Александр Данилюк написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в обществе Временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Б. Тейлора, в.и.о. председателя СБУ Ивана Баканова и лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева посетил КПВВ "Каланчак" на границе с оккупированным полуостровом", - написал Данилюк.

Он также записал на админгранице с оккупированным Крымом видеообращение к своему отцу, у которого сегодня день рождения, с которым часто бывал в детстве в Крыму.

"Верю, что очень скоро смогу показать наши с папой "крымские воспоминания" уже своим детям", - отметил Данилюк.

Также на Цензор.НЕТ: Украина может восстановить водоснабжение северной части Крыма в обмен на ее деоккупацию, - Бабин

Данилюк, Баканов, Джемилев и Тейлор побывали на админгранице с оккупированным Крымом 01
Данилюк, Баканов, Джемилев и Тейлор побывали на админгранице с оккупированным Крымом 02
Данилюк, Баканов, Джемилев и Тейлор побывали на админгранице с оккупированным Крымом 03
Данилюк, Баканов, Джемилев и Тейлор побывали на админгранице с оккупированным Крымом 04

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100