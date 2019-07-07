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07.07.19 20:46

Зеленский и Туск в Станице Луганской вышли на 500 метров от позиций ВСУ. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля в рамках рабочей поездки в Луганскую область посетил Станицу Луганскую и прошел более чем на полкилометра за нулевую позицию ВСУ вглубь зоны разведения войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Вместе с президентом Европейского совета Дональдом Туском Владимир Зеленский миновал последний пункт наших военных и дошел до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения и который планируют восстановить при условии соблюдения перемирия.

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"Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро справимся", - сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что во время строительства моста людям обеспечат возможность пересечения линии разграничения.

Также Владимир Зеленский и Дональд Туск посетили КСП 8-й роты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины, где заслушали доклад о текущей ситуации в районе проведения операции объединенных сил.

"Войска все разведены. Командиры готовы. Никакой "зрады" нет", - отметил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Также президент Украины пообщался с заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтоном по поводу координации действий в регионе.

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Кроме того, глава государства осмотрел позиции украинских военных, перенесенные в результате разведения сил, и ознакомился с гуманитарными проектами на Донбассе, которые реализуются при поддержке Европейского союза.

Зеленский и Туск в Станице Луганской вышли на 500 метров от позиций ВСУ 01
Зеленский и Туск в Станице Луганской вышли на 500 метров от позиций ВСУ 02
Зеленский и Туск в Станице Луганской вышли на 500 метров от позиций ВСУ 03
Зеленский и Туск в Станице Луганской вышли на 500 метров от позиций ВСУ 04

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Зеленский и Туск в Станице Луганской вышли на 500 метров от позиций ВСУ 05
Зеленский и Туск в Станице Луганской вышли на 500 метров от позиций ВСУ 06
Зеленский и Туск в Станице Луганской вышли на 500 метров от позиций ВСУ 07
Зеленский и Туск в Станице Луганской вышли на 500 метров от позиций ВСУ 08
Зеленский и Туск в Станице Луганской вышли на 500 метров от позиций ВСУ 09

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Зеленский и Туск в Станице Луганской вышли на 500 метров от позиций ВСУ 10
Зеленский и Туск в Станице Луганской вышли на 500 метров от позиций ВСУ 11
Зеленский и Туск в Станице Луганской вышли на 500 метров от позиций ВСУ 12
Зеленский и Туск в Станице Луганской вышли на 500 метров от позиций ВСУ 13
Зеленский и Туск в Станице Луганской вышли на 500 метров от позиций ВСУ 14

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Зеленский и Туск в Станице Луганской вышли на 500 метров от позиций ВСУ 15
Зеленский и Туск в Станице Луганской вышли на 500 метров от позиций ВСУ 16
Зеленский и Туск в Станице Луганской вышли на 500 метров от позиций ВСУ 17
Зеленский и Туск в Станице Луганской вышли на 500 метров от позиций ВСУ 18
Фото: facebook.com/president.gov.ua

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