Террористы обстреляли Новгородское: в результате разрыва 82-мм мины ранен мирный житель, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

Несмотря на Минские договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжают обстреливать мирные населенные пункты на востоке Украины. Так, 6 июля, поздно вечером, боевики обстреляли поселок Новгородское. Известно, что огонь противник вел с оккупированной Горловки.

По факту обстрела, наблюдательным группой украинской стороны СЦКК осуществлена фотофиксация.

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"В результате разрыва мин калибра 82 мм повреждены окна в частном доме по улице Славянской и ранен пожилой мужчина 1941 года. Вражеская мина разорвалась в нескольких метрах от его дома", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавший находится в больнице в Торецком.



Фото: пресс-центр ОС/FacebookJ,cn

"Вывод может быть один - противник снова нарушает все возможные нормы международного гуманитарного права. Страдает гражданское население", - добавили в СЦКК.