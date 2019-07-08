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08.07.19 13:42

Международный аэропорт "Багдад" заменил написание Kiev на Kyiv. ФОТО

Международный аэропорт Ирака "Багдад" изменил написание названия столицы Украины с Kiev на Kyiv.

Об этом сообщает в Twitter #CorrectUA, информирует Цензор.НЕТ.

"Страны Арабского мира активно приобщаются к #CorrectUA. Международный аэропорт "Багдад" (Ирак) отныне отображает Kyiv на информационном онлайн-табло отправления/прибытия авиарейсов", - говорится в сообщении.

Международный аэропорт Багдад заменил написание Kiev на Kyiv 01

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Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

В частности, изменили написание аэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта. Также Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах.

Всего названия поменяли в более чем 50 аэропортах по всему миру.

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