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08.07.19 13:53

Партия спортивного питания стоимостью 6,5 млн грн, ввезенного в Украину без уплаты таможенных платежей, изъята в Ужгороде. ФОТОрепортаж

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Закарпатской области изъято из незаконного оборота крупную партию спортивного питания, ввезенного в Украину без уплаты таможенных платежей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Рубеж", "Сеть", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые ввозили в Украину спортивное питание (в форме таблеток и порошков) измельченными партиями, без уплаты таможенных платежей. В дальнейшем указанный товар реализовывали через специализированный сайт в сети Интернет по всей территории Украины за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

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На основании постановления суда в складском помещении, которое арендовалось и использовалось фигурантами, проведен обыск, по результатам которого из незаконного оборота изъята партия спортивного питания неизвестного происхождения в форме таблеток и порошков и компьютерная техника.

40 тыс. 398 единиц изъятого спортивного питания ориентировочной стоимостью 6,5 млн грн передано на ответственное хранение.

Партия спортивного питания стоимостью 6,5 млн грн, ввезенного в Украину без уплаты таможенных платежей, изъята в Ужгороде 01
Партия спортивного питания стоимостью 6,5 млн грн, ввезенного в Украину без уплаты таможенных платежей, изъята в Ужгороде 02
Партия спортивного питания стоимостью 6,5 млн грн, ввезенного в Украину без уплаты таможенных платежей, изъята в Ужгороде 03
Партия спортивного питания стоимостью 6,5 млн грн, ввезенного в Украину без уплаты таможенных платежей, изъята в Ужгороде 04
Партия спортивного питания стоимостью 6,5 млн грн, ввезенного в Украину без уплаты таможенных платежей, изъята в Ужгороде 05
Партия спортивного питания стоимостью 6,5 млн грн, ввезенного в Украину без уплаты таможенных платежей, изъята в Ужгороде 06
Партия спортивного питания стоимостью 6,5 млн грн, ввезенного в Украину без уплаты таможенных платежей, изъята в Ужгороде 07
Партия спортивного питания стоимостью 6,5 млн грн, ввезенного в Украину без уплаты таможенных платежей, изъята в Ужгороде 08
Партия спортивного питания стоимостью 6,5 млн грн, ввезенного в Украину без уплаты таможенных платежей, изъята в Ужгороде 09
Партия спортивного питания стоимостью 6,5 млн грн, ввезенного в Украину без уплаты таможенных платежей, изъята в Ужгороде 10

Продолжается следствие.

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