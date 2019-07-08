Центр минимизации таможенных платежей, через который с занижением таможенной стоимости импортировали медицинские импланты и хирургические инструменты, ликвидирован на Донетчине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством областной прокуратуры была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги компаниям реального сектора экономики по минимизации таможенных платежей и сокрытию от таможенного контроля незаконно импортируемых в Украину имплантов для остеосинтеза и хирургических инструментов иностранного производства (Германии, Чехии и Китая). Указанные товары в дальнейшем использовались для проведения операций опорно-двигательного аппарата в травматологических отделениях областных, городских и районных больниц ряда регионов Украины.

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В частности, фигуранты по заказу должностных лиц городских и районных коммунальных больниц импортировали из Китая от имени специально созданных подконтрольных предприятий часть перечисленной продукции и растаможивали ее по поддельным документам под видом запчастей и строительных материалов.

Из Европы товары ввозили измельченными партиями (весом до 50 кг и стоимостью до 500 евро) без уплаты таможенных платежей, используя услуги автомобильных и почтовых перевозчиков.

Ввозимые таким образом товары реализовывали за наличные, без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, пациентам больниц, которые нуждались в операциях опорно-двигательного аппарата.

Таким образом в период с 2016 года по настоящее время в Украину с занижением таможенной стоимости было ввезено продукции на общую сумму более 130 млн гривен.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и в их автомобилях, обнаружены и изъяты наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 1,3 млн грн, печати подконтрольных компаний и ФЛП, их штампы и клише- подписи, документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации, таможенные упаковочные бирки нерезидентов и другие доказательства противоправной деятельности.













Продолжается следствие.