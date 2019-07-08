Защита бойцов от мин и фугасов: в Украине запустили серийное производство противоминной системы "Оберіг-С". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Оберіг" может заглушить любую передачу команды на подрыв через радиостанции и мобильные телефоны в диапазоне от 20 до 4000 МГц. Фактически, в зоне работы "Оберігу", не работает ни один приемник, который приводит в действие детонатор взрывчатки. Это обеспечивает гарантированную защиту бойцов, важных объектов и мирного населения.



"Оберіг-С"

Именно такие системы сейчас активно разрабатываются и поставляются в армии ведущих стран мира, которые ведут боевые действия в условиях активной террористической угрозы, в частности против ИГИЛ. Использование таких систем позволяет предупредить теракты, направленные против гражданского населения, военных и инфраструктурных объектов.

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Особенностью "Оберіга-С" является то, что он может устанавливаться на бронетехнику и автотранспорт, обеспечивая защиту всей колонны техники во время движения. Это позволяет избежать потерь на марше или стоянке от заложенных фугасов. Также он может устанавливаться на стационарные объекты, такие как блокпосты, госпитали, склады боеприпасов или центры управления и связи. Массовое использование "Оберігів" позволяет создать, даже в самых опасных местах с высоким риском террористической атаки, защищенные "зеленые зоны".



"Оберіг-Н"

Кроме того, "Новатор" разработал более легкую версию этой системы - "Оберіг-Н", который может переноситься одним бойцом. Эта версия предназначена для защиты саперов при разминировании, локального подавления связи, а также обеспечения защиты бойцов во время специальных операций.

Сейчас "Оберіг-Н" проходит государственные испытания, по положительным результатам которых и включения в Гособоронзаказ, он сможет поставляться в украинскую армию.



Фото: сайт "Укроборонпром"

Напомним, что ГП "Новатор" является одним из ведущих предприятий "Укроборонпрома", которое производит авионику, радары для самолетов, средства радиоэлектронного подавления и другие электронные компоненты.