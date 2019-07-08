"Сила и честь" попала в топ-3 партий, ставших целями черного пиара, - исследование "Института массовой информации". ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в результатах исследования политической джинсы, проведенного ОО "Институт массовой информации" в период с 24 по 28 июня 2019 в 13 популярных интернет-медиа, сообщает Цензор.НЕТ.

В исследованных медиа 16% материалов с признаками черного пиара касались лично Игоря Смешко и политической партии "Сила и Честь". Этот показатель является вторым среди всех политсил.

Более половины (52%) материалов с признаками контрагитации были направлены против экс-президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. На третьем месте - контрагитация против "Оппозиционного блока" (16%).

Котрагитация против остальных политсил в сумме составляет 20%.

Больше всего материалов контрагитационного характера размещалось на сайте "Знай.юа" – 68% от всех зафиксированных за период мониторинга материалов с признаками черного пиара.

На контрагитацию против действующего Президента Украины Владимира Зеленского пришлось 8% процентов от общего количества материалов.

Читайте также: Членом партии Вакарчука является основатель агентства "Postmen" Ведмидь, которое занималось черным пиаром против Зеленского на выборах