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08.07.19 14:43

"Сила и честь" попала в топ-3 партий, ставших целями черного пиара, - исследование "Института массовой информации". ИНФОГРАФИКА

Во время нынешней парламентской предвыборной кампании чаще остальных становятся целями черного пиара три партии.

Об этом говорится в результатах исследования политической джинсы, проведенного ОО "Институт массовой информации" в период с 24 по 28 июня 2019 в 13 популярных интернет-медиа, сообщает Цензор.НЕТ.

В исследованных медиа 16% материалов с признаками черного пиара касались лично Игоря Смешко и политической партии "Сила и Честь". Этот показатель является вторым среди всех политсил.

Более половины (52%) материалов с признаками контрагитации были направлены против экс-президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. На третьем месте - контрагитация против "Оппозиционного блока" (16%).

Котрагитация против остальных политсил в сумме составляет 20%. 

Сила и честь попала в топ-3 партий, ставших целями черного пиара, - исследование Института массовой информации 01

Больше всего материалов контрагитационного характера размещалось на сайте "Знай.юа" – 68% от всех зафиксированных за период мониторинга материалов с признаками черного пиара.

На контрагитацию против действующего Президента Украины Владимира Зеленского пришлось 8% процентов от общего количества материалов.

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