"Паспорт ЭрЭф - запрет: жить в мире, свободно думать и говорить", - билборды, призывающие не получать гражданство РФ, появились неподалеку КПВВ на Донетчине. ФОТОрепортаж

На билбордах на русском написано "Паспорт ЭрЭф - запрет: жить в мире, свободно думать и говорить, пользоваться интернетом, запрет на собрания", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вільне радіо".

Этот текст сопровождается изображениями разбитой снарядами оккупантов многоэтажки в Лисичанске и фотографией силовиков МВД РФ, задерживают митингующих в Москве.

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Данных о заказчике плакатов на них нет. Изданию стало известно, что заказчик и автор билбордов - волонтер, работающий с переселенцами и желающий остаться неизвестным. Его идея: заставить людей задуматься о том, зачем жителям ОРДЛО российский паспорт, если есть легитимный украинский. А также показать, что может их ожидать на реальных примерах.

Напоминаем, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.