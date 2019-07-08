Renault наехал на ограждение на Харьковщине: 9-летняя пассажирка погибла, еще двое - госпитализированы. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, по адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что в авто ехала семья - родители и две 9-летние дочери. В результате происшествия женщину и одну из девочек с многочисленными травмами доставили в харьковскую больницу. Одна девочка погибла на месте аварии.

Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

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