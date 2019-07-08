Двух граждан Китая задержали в "Борисполе" с почти 7 кг янтаря, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ, двое граждан Китая 19 и 25 лет направлялись на авиарейс Киев-Пекин. При осмотре чемоданов иностранцев правоохранители обнаружили камни янтаря крупной фракции, которые были тщательно скрыты среди различных вещей и продуктов питания.

В отношении иностранцев составлены административные протоколы о нарушении таможенных правил, янтарь изъят в установленном порядке. Мероприятия по установлению иных обстоятельств дела продолжаются.

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Фото: dpsu.gov.ua

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