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08.07.19 23:14

Двух граждан Китая задержали в "Борисполе" с почти 7 кг янтаря, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Сегодня в аэропорту "Борисполь" пограничники у граждан Китая обнаружили 6,8 кг камней янтаря.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ, двое граждан Китая 19 и 25 лет направлялись на авиарейс Киев-Пекин. При осмотре чемоданов иностранцев правоохранители обнаружили камни янтаря крупной фракции, которые были тщательно скрыты среди различных вещей и продуктов питания.

В отношении иностранцев составлены административные протоколы о нарушении таможенных правил, янтарь изъят в установленном порядке. Мероприятия по установлению иных обстоятельств дела продолжаются.

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Двух граждан Китая задержали в Борисполе с почти 7 кг янтаря, - ГПСУ 01
Двух граждан Китая задержали в Борисполе с почти 7 кг янтаря, - ГПСУ 02
Двух граждан Китая задержали в Борисполе с почти 7 кг янтаря, - ГПСУ 03
Двух граждан Китая задержали в Борисполе с почти 7 кг янтаря, - ГПСУ 04

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Двух граждан Китая задержали в Борисполе с почти 7 кг янтаря, - ГПСУ 05
Двух граждан Китая задержали в Борисполе с почти 7 кг янтаря, - ГПСУ 06
Двух граждан Китая задержали в Борисполе с почти 7 кг янтаря, - ГПСУ 07
Двух граждан Китая задержали в Борисполе с почти 7 кг янтаря, - ГПСУ 08
Фото: dpsu.gov.ua

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