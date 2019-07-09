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09.07.19 00:52

Партия незаконно ввезенных и фальсифицированных сигарет и табака для кальяна стоимостью более 500 тыс. грн, уничтожена в Николаевской области. ФОТО

На специализированном предприятии Николаевской области проведено сжигание партии фальсифицированных сигарет и табака для курения кальяна, которые были незаконно ввезены на территорию Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках расследования уголовного производства по ст. 204 УК Украины сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской области было изъято 9 тыс. 391 пачку сигарет и 5 тыс. 49 пачек табака для курения кальяна стоимостью более полумиллиона гривен, которые были ввезены на территорию Украины вне таможенного контроля. К тому же, изъятая продукция не была маркирована марками акцизного налога.

По результатам проведенных экспертиз и исследований было установлено, что содержание смолы и никотина в изъятых сигаретах и табаке для курения кальяна не соответствует указанному на пачках и существенно превышает максимальные показатели, разрешенные законодательством Украины и ЕС.

По результатам судебного рассмотрения уголовного производства судом было принято решение об уничтожении указанных подакцизных товаров.

Во исполнение решения суда и в соответствии с действующим законодательством Украины налоговой милицией проведены
мероприятия по организации уничтожения табачных изделий, которое состоялось на специализированном предприятии в присутствии
комиссии ГУ ГФС в Николаевской области и представителя ассоциации "Укртютюн".

Фальсификат уничтожили путем высокотемпературного сжигания".

Партия незаконно ввезенных и фальсифицированных сигарет и табака для кальяна стоимостью более 500 тыс. грн, уничтожена в Николаевской области 01
Партия незаконно ввезенных и фальсифицированных сигарет и табака для кальяна стоимостью более 500 тыс. грн, уничтожена в Николаевской области 02
Партия незаконно ввезенных и фальсифицированных сигарет и табака для кальяна стоимостью более 500 тыс. грн, уничтожена в Николаевской области 03
Партия незаконно ввезенных и фальсифицированных сигарет и табака для кальяна стоимостью более 500 тыс. грн, уничтожена в Николаевской области 04
Партия незаконно ввезенных и фальсифицированных сигарет и табака для кальяна стоимостью более 500 тыс. грн, уничтожена в Николаевской области 05
Партия незаконно ввезенных и фальсифицированных сигарет и табака для кальяна стоимостью более 500 тыс. грн, уничтожена в Николаевской области 06
Партия незаконно ввезенных и фальсифицированных сигарет и табака для кальяна стоимостью более 500 тыс. грн, уничтожена в Николаевской области 07
Партия незаконно ввезенных и фальсифицированных сигарет и табака для кальяна стоимостью более 500 тыс. грн, уничтожена в Николаевской области 08
Партия незаконно ввезенных и фальсифицированных сигарет и табака для кальяна стоимостью более 500 тыс. грн, уничтожена в Николаевской области 09
Партия незаконно ввезенных и фальсифицированных сигарет и табака для кальяна стоимостью более 500 тыс. грн, уничтожена в Николаевской области 10
Партия незаконно ввезенных и фальсифицированных сигарет и табака для кальяна стоимостью более 500 тыс. грн, уничтожена в Николаевской области 11
Партия незаконно ввезенных и фальсифицированных сигарет и табака для кальяна стоимостью более 500 тыс. грн, уничтожена в Николаевской области 12

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