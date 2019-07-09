ДТП с участием военного автомобиля на Киевщине: двое контрактников ВСУ погибли, еще один получил травмы ног. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По данным ведомства, авария произошла в 3 часа утра на 65 км автотрассы Киев-Чоп в направлении Киева. По предварительным данным, водитель автомобиля "Тойота" не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с военным автомобилем "Газ-32223", который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП произошло возгорание автомобиля "Газ", где находились 9 солдат контрактной службы Вооруженных сил Украины. Двое военнослужащих, которые находились в помещении авто для конвоирования осужденных, сгорели на месте происшествия. Водитель-военнослужащий госпитализирован с травмами ног.

На месте дорожной аварии работали спасатели, работники Следственного управления полиции Киевщины, следственно-оперативная группа Макаровского отделения полиции, медики.

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36-летнего водителя автомобиля "Тойота" полиция задержала в порядке ст. 208 УПК Украины.

Транспортные средства изъяты в качестве вещественных доказательств.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. В рамках уголовного производства будут назначены все необходимые экспертизы.