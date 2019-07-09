Автомобиль доверенного лица кандидата в парламент от "Слуги народа" подожгли в Херсоне. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Полиции Херсонской области.

Сообщение от местного жителя о возгорании автомобилей в центре Херсона поступило в полицию около 21:35.

На место выехала следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции и работники ГСЧС. Никто из граждан не пострадал.

"Полицейские предварительно установили, что автомобиль принадлежит местной жительнице, юристу, профессиональному адвокату, который является доверенным лицом кандидата в народные депутаты по одному из избирательных округов в Херсоне", - говорится в сообщении.

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Предварительная правовая квалификация события - ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, основная из которых связана с профессиональной деятельностью потерпевшей.

В свою очередь кандидат в депутаты от "Слуги народа" в округе № 182 (Херсон) Павел Павлиш на странице в Facebook сообщил, что подожженная машина принадлежит его доверенному лицу.

"Сегодня моему доверенному лицу подожгли авто. Напротив штаба "Слуга народа - Команда Зеленского в Херсоне и Крыму". Нас не испугать!" - говорится в заявлении партии.

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