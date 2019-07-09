В результате столкновения двух грузовиков в Одесской области погибли три человека. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

В результате аварии от полученных травм водители обоих транспортных средств и пассажир одного из них погибли на месте.

Событие квалифицированы по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по ДТП следственного управления ГУНП в Одесской области.

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Предварительной причиной столкновения стал выезд водителя одного из грузовиков на встречную полосу движения.