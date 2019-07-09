Делегация Франции во главе с послом Дюмон посетила район проведения ООС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Французская делегация посетила с рабочим визитом район проведения ООС. Стороны обсудили реальное состояние гражданско-военного сотрудничества в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

В частности, начальник отдела гражданско-военного сотрудничества Объединенного командного пункта Объединенных Сил полковник Сергей Карпов обратил внимание иностранных гостей на выполнении специфических задач, которые ежедневно выполняют военнослужащие групп гражданско-военного сотрудничества.

Также делегация посетила КПВВ "Гнутово", где пограничники Донецкого отряда из состава Объединенных сил проинформировали иностранных гостей об особенностях работы всех контрольных пунктов въезда-выезда в пределах Донецкой и Луганской областей, рассказали о порядке пересечения линии разграничения различными категориями граждан.

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В то же время, представители делегации выразили серьезное беспокойство в отношении гражданских лиц, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Изабель Дюмон, которая, к слову, не первый раз посещает район проведения операции Объединенных Сил, отметила, что Франция и в дальнейшем будет поддерживать Украину на международной арене, ведь это крайне необходимо для сохранения безопасности и отстаивания норм международного права на европейском континенте.

Во время рабочего визита на Приазовье представители французской делегации также посетили населенные пункты на линии разграничения и пообщались с местным населением.

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