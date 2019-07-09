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09.07.19 13:06

Полиция разоблачила замаскированный под сауну бордель в прифронтовом Покровске. ФОТОрепортаж

В Покровске Донецкой области правоохранители прекратили деятельность сауны, в которой организовали бизнес по оказанию интимных услуг.

проституция,сауна

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

По имеющейся информации, преступную группу создали местные жительницы среднего возраста, которые принимали заказы от мужчин и "организовывали в сауне встречи с женщинами, которые предоставляют сексуальные услуги".

"Обслуживали заведение около 5 девушек, которые были готовы приехать по вызову в любое время. Установлено, что за час услуг они получали в среднем 800 грн. Часть денег отдавали администратору. Дополнительно клиенты должны были оплатить не менее 2 часов пользования сауной", - сообщили в полиции.

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В результате нескольких этапов следственно-оперативных мероприятий полицейские задокументировали факты сводничества. В ходе обысков правоохранители изъяли денежные средства, добытые преступным путем, мобильные телефоны и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 302 Уголовного кодекса Украины (создание или содержание мест разврата или сводничество). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Полиция разоблачила замаскированный под сауну бордель в прифронтовом Покровске 01
Полиция разоблачила замаскированный под сауну бордель в прифронтовом Покровске 02
Полиция разоблачила замаскированный под сауну бордель в прифронтовом Покровске 03
Полиция разоблачила замаскированный под сауну бордель в прифронтовом Покровске 04

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