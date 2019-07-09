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09.07.19 13:44

Качество на уровне военно-морских баз США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ. ФОТОрепортаж

В Очакове завершен очередной этап помощи от американских партнеров в восстановлении инфраструктуры базирования надводных сил Военно-Морских Сил ВС Украины.

Как рассказал представитель отдела оборонного сотрудничества посольства США в Украине подполковник Брэндон Хилл, проект реализуют при содействии Министерства обороны США, посольства и отдела оборонного сотрудничества. Сейчас американские военные проводят реконструкцию объектов, необходимых для полноценного проведения учений серии "Си Бриз", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В частности наши партнеры уже построили и передали в эксплуатацию здание оперативного центра, ведут завершающие работы на сооружении для обслуживания катеров. В планах американских военных также ремонт и усиление пирса", - говорится в сообщении.

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Заместитель начальника штаба ВМС ВС Украины по вопросам евроатлантической интеграции капитан 1 ранга Андрей Рыженко отметил, что созданную инфраструктуру будут интенсивно и постоянно использовать украинские военные моряки во время повседневной деятельности, а не только в течение учений.

- Построено очень качественно на уровне объектов, расположенных на военно-морских базах США, - поделился своими впечатлениями после осмотра объектов капитан 1 ранга Андрей Рыженко.

Следующий проект после Очакова, который планируют реализовать американские военные инженеры - это строительство общежитий для военнослужащих ВМС ВС Украины в Николаеве.

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Качество на уровне военно-морских баз США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ 01
Качество на уровне военно-морских баз США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ 02
Качество на уровне военно-морских баз США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ 03
Качество на уровне военно-морских баз США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ 04
Качество на уровне военно-морских баз США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ 05
Качество на уровне военно-морских баз США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ 06
Качество на уровне военно-морских баз США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ 07
Качество на уровне военно-морских баз США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ 08
Качество на уровне военно-морских баз США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ 09
Качество на уровне военно-морских баз США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ 10
Качество на уровне военно-морских баз США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ 11

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