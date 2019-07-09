В результате ДТП с участием маршрутки на трассе "Харьков-Симферополь" пострадали 12 человек, в том числе четверо детей, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Запорожской области.

8 июля около 14:30 в Васильевский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле поселка городского типа Степногорск на автодороге "Харьков-Симферополь".

Полицейскими установлено, что водитель автомобиля "Ford Sierra", мужчина 1961 года рождения, выполнял буксировку автомобиля "Ford Esсort", под управлением мужчины 1953 года с применением гибкой сцепки. Двигаясь на спуск, водитель автомобиля "Ford Sierra" применил плавное торможение, а водитель другого автомобиля, в связи с технической неисправностью транспортного средства, изменил направление движения вправо и выехал на обочину, чем вызвал занос авто "Ford Sierra". Водитель последнего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с микроавтобусом "Mercedes-Benz 312 D".

На момент аварии в салоне маршрутного такси, водитель которого осуществлял нерегулярные пассажирские перевозки, находилось 18 пассажиров.

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В результате аварии водитель автомобиля "Ford Sierra" доставлен в больницу, после оказания медицинской помощи отпущен домой. Одиннадцать пассажиров маршрутного такси: мужчины 1984, 1982 годов рождения, женщины 1959, 1968, 1971, 1983, 1987 годов рождения и дети 2002, 2011, 2014, в 2016 года рождения, были доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи отпущены домой.

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.







