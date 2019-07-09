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09.07.19 13:56

В результате ДТП с участием маршрутки на трассе "Харьков-Симферополь" пострадали 12 человек, в том числе четверо детей, - полиция. ФОТОрепортаж

В Васильевском районе произошло столкновение легкового автомобиля с маршрутным автобусом. В результате аварии водитель легковушки и пассажиры микроавтобуса получили травмы, после оказания медицинской помощи все отпущены домой. Открыто уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Запорожской области.

8 июля около 14:30 в Васильевский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле поселка городского типа Степногорск на автодороге "Харьков-Симферополь".

Полицейскими установлено, что водитель автомобиля "Ford Sierra", мужчина 1961 года рождения, выполнял буксировку автомобиля "Ford Esсort", под управлением мужчины 1953 года с применением гибкой сцепки. Двигаясь на спуск, водитель автомобиля "Ford Sierra" применил плавное торможение, а водитель другого автомобиля, в связи с технической неисправностью транспортного средства, изменил направление движения вправо и выехал на обочину, чем вызвал занос авто "Ford Sierra". Водитель последнего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с микроавтобусом "Mercedes-Benz 312 D".

В результате ДТП с участием маршрутки на трассе Харьков-Симферополь пострадали 12 человек, в том числе четверо детей, - полиция 01

На момент аварии в салоне маршрутного такси, водитель которого осуществлял нерегулярные пассажирские перевозки, находилось 18 пассажиров.

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В результате аварии водитель автомобиля "Ford Sierra" доставлен в больницу, после оказания медицинской помощи отпущен домой. Одиннадцать пассажиров маршрутного такси: мужчины 1984, 1982 годов рождения, женщины 1959, 1968, 1971, 1983, 1987 годов рождения и дети 2002, 2011, 2014, в 2016 года рождения, были доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи отпущены домой.

В результате ДТП с участием маршрутки на трассе Харьков-Симферополь пострадали 12 человек, в том числе четверо детей, - полиция 02

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

В результате ДТП с участием маршрутки на трассе Харьков-Симферополь пострадали 12 человек, в том числе четверо детей, - полиция 03
В результате ДТП с участием маршрутки на трассе Харьков-Симферополь пострадали 12 человек, в том числе четверо детей, - полиция 04

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