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09.07.19 16:08

Будни российских космонавтов, передатчики для телемоста, мастера разговорного жанра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Будни российских космонавтов, передатчики для телемоста, мастера разговорного жанра. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Будни российских космонавтов

Читайте на "Цензор.НЕТ": "С МКС невооруженным глазом я видела как рвались бомбы на Донбассе. Они летели со стороны ВСУ. Гибли женщины, старики и дети", - российская космонавтка Серова на заседании ПА ОБСЕ. ВИДЕО

Будни российских космонавтов, передатчики для телемоста, мастера разговорного жанра. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Параллели истории

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телемост с каналом Киселева - это эфир с обычными людьми без политики, - канал Медведчука "NewsOne"

Будни российских космонавтов, передатчики для телемоста, мастера разговорного жанра. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Передатчики для телемоста

Будни российских космонавтов, передатчики для телемоста, мастера разговорного жанра. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Хотите - можем поговорить...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!": националисты пикетируют ОП с требованием арестароссийской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ. ФОТОрепортаж

Будни российских космонавтов, передатчики для телемоста, мастера разговорного жанра. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Нет никакой разницы

Будни российских космонавтов, передатчики для телемоста, мастера разговорного жанра. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

За что вы нас не любите?

Будни российских космонавтов, передатчики для телемоста, мастера разговорного жанра. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Мастера разговорного жанра

Будни российских космонавтов, передатчики для телемоста, мастера разговорного жанра. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Совпадение?

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате пожара на секретной подлодке флота РФ грузом 200 стали семь капитанов первого ранга и два героя России

Будни российских космонавтов, передатчики для телемоста, мастера разговорного жанра. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

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