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09.07.19 19:26

Противник обстрелял Новгородское из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сгорела хозяйственная постройка, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Российско-оккупационные войска 7 июля обстреляли поселок Новгородское. Пострадавших в результате обстрела нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, противник вел огонь с 20:10 до 20:30 с направления Шахта имени Гагарина, применив крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Наблюдательная группа "Светлодарск" украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) по факту обстрела населенного пункта осуществила фотофиксацию.

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На улице Славянская, 281 обнаружено сгоревшее хозяйственное здание. Установлено, что сгорело здание в результате попадания трассирующих и бронебойно-зажигательных пуль.

"Указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований РФ по активизации боевых действий и дальнейшем обострении конфликта, а также нежелании врага соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Противник обстрелял Новгородское из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сгорела хозяйственная постройка, - пресс-центр ОС 01

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Противник обстрелял Новгородское из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сгорела хозяйственная постройка, - пресс-центр ОС 02
Противник обстрелял Новгородское из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сгорела хозяйственная постройка, - пресс-центр ОС 03
Противник обстрелял Новгородское из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сгорела хозяйственная постройка, - пресс-центр ОС 04
Противник обстрелял Новгородское из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сгорела хозяйственная постройка, - пресс-центр ОС 05

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Противник обстрелял Новгородское из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сгорела хозяйственная постройка, - пресс-центр ОС 06
Противник обстрелял Новгородское из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сгорела хозяйственная постройка, - пресс-центр ОС 07
Фото: facebook.com/pressjfo.news

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