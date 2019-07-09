Противник обстрелял Новгородское из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сгорела хозяйственная постройка, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, противник вел огонь с 20:10 до 20:30 с направления Шахта имени Гагарина, применив крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.
Наблюдательная группа "Светлодарск" украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) по факту обстрела населенного пункта осуществила фотофиксацию.
На улице Славянская, 281 обнаружено сгоревшее хозяйственное здание. Установлено, что сгорело здание в результате попадания трассирующих и бронебойно-зажигательных пуль.
"Указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований РФ по активизации боевых действий и дальнейшем обострении конфликта, а также нежелании врага соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение минских договоренностей", - говорится в сообщении.