Есть достаточно свидетельств, что Цемах командовал подразделением ПВО, когда был сбит MH17, - Bellingcat. ФОТО

Об этом говорится в докладе исследовательской группы Bellingcat, опубликованном 9 июля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что арест Цемаха может иметь существенное влияние на расследование Объединенной следственной группы JIT и продолжающуюся судебную процедуру. В интервью в 2015 году Цемах заявил, что помогал спрятать ЗРК "Бук" и членов его экипажа. Исследователи отмечают, если эти данные подтвердятся, Цемах может стать основным свидетелем, а возможно, и подозреваемым по обвинению в соучастии и покрытии преступления.

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Также отмечается, что Цемах является первым задержанным живым человеком, который имел прямую связь с военными операциями "ДНР" на месте во время сбития самолета, и это могло бы "укрепить легитимность судебного разбирательства в Нидерландах".

В материале Bellingcat отмечается, что есть достаточно открытых источников и свидетельств того, что Цемах командовал подразделением ПВО во время сбития MH17. Так, аналитики нашли страницу Цемаха в российской соцсети "Одноклассники", на которой они обнаружили свидетельства того, что наемник служил в подразделении противовоздушной обороны, по крайней мере, 24 августа 2014 года, так как на фотографиях, загруженных в этот день, его можно увидеть с зенитной пушкой ЗУ-23 на транспортном средстве.







Фото: bellingcat.com

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Напомним, Служба безопасности задержала, а и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.