Военнослужащий на Черниговщине за 3 тыс. грн пускал гражданских лиц на территорию военного объекта для игры в пейнтбол. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Центрального региона.

"Ответственный за организацию охраны бывшего военного аэродрома "Пивцы" начальник нештатной комендатуры военной части, подчиненной Харьковскому национальному университету Воздушных Сил ВСУ имени И. Кожедуба, за 3000 гривен взятки организовал представителям частного предприятия беспрепятственный пропуск на аэродром в Чернигове для проведения соревнований по пейнтболу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Еще 500 долларов военнослужащий получил за содействие в дальнейшем в получении участка на аэродроме в длительную аренду.

Офицера задержали 9 июля во время получения неправомерной выгоды. Продолжаются следственные действия.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 (взяточничество) УК и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Должностное лицо комендатуры охраны штаба Командования ВМС задержано на взятке 8,6 тыс. долл. за попадание в состав миротворческой миссии в Конго. ФОТО







