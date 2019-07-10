"Взгляд будущего": в Люблине проходит уникальная фотовыставка, участниками которой стали дети погибших украинских Героев. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Армія Inform в Facebook.

В польском городе Люблин на центральной площади города до 16 июля будет проходить уличная фотовыставка "Взгляд будущего". Участниками проекта стали дети из семей погибших украинских Героев, которые одними из первых без колебаний встали на защиту Украины.

"Это истории детей, которые в своих маленьких сердцах будут всегда носить большую боль. Эти дети в один момент стали взрослыми: многие мечты, планы и надежды никогда для них не осуществятся из-за потери родного человека...

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Среди героев проекта есть детки, которые своего отца никогда не знали и не видели ..., потому что родились после его гибели ... Единственное, что они знают, это папу-героя, который смотрит на них нежным и любящим взглядом только с фотографии...", - сказано в сообщении.

Отмечается, что эта уникальная уличная фотовыставка не оставила равнодушным поляков, они читают истории детей, всматриваются в глаза малышей и искренне сочувствуют нашему народу.







Фото: Армія Inform/Facebook