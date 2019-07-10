Безлицензионная торговля горючим остановлена в Донецкой области: изъята партия топлива стоимостью 2 млн грн. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Государственной фискальной службы.

В частности, было установлено, что на территории одного из городов области местная жительница осуществляет реализацию горюче-смазочных материалов без получения соответствующей лицензии на указанный вид деятельности.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 36 тыс. 251 л бензина марки А-92, 6 тыс. 134 л бензина марки А-95, 21 тыс. 704 л дизельного топлива общей ориентировочной стоимостью почти 2 млн грн, а также 3 резервуара и 2 топливно-раздаточные колонки стоимостью около 1 млн грн.









Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.