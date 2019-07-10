Контрразведка СБУ разоблачила офицера Нацгвардии с гражданством РФ, который собирал секретные сведения для передачи врагу. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в 2014 году человек, поддерживая идеологию так называемого "русского мира", выехал в оккупированный РФ Крым "в поисках лучшей судьбы". Там он получил паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, стал на воинский учет и в льготном порядке оформил российскую военную пенсию, поскольку в 1995 году в составе ВС страны-агрессора участвовал в боевых действиях в Чечне.

Сотрудники СБ Украины установили, что в 2016 году подполковник устроился на военную службу в Главное управление Национальной гвардии при содействии бывшего руководства НГУ. Он получил допуск к государственной тайне и инициативно обратился к командованию о направлении его в район проведения антитеррористической операции.

Находясь в штабе АТО, подполковник, нарушая установленные требования режима секретности, накапливал на личных флэш-носителях большой объем секретной информации по выполнению боевых задач подразделениями НГУ из состава сил антитеррористической операции.

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Для предупреждения утечки и разглашения сведений, составляющих государственную тайну, сотрудники военной контрразведки СБ Украины изъяли из незаконного оборота обнаруженные носители информации.

На данный момент подполковник отстранен от исполнения служебных обязанностей, а полученные в отношении него материалы переданы в органы досудебного расследования.





