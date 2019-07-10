Пособница террористов "ДНР" Пугачева задержана на блокпосту под Волновахой. ФОТО

Об этом сообщает ГУНП Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.



Пособницу террористов задержали при проверке документов граждан в рейсовом автобусе, который следовал с временно оккупированной территории.



Работать на оккупантов 36-летняя жительница Донецка начала в декабре 2014 года. Тогда ее знакомая предложила ей помогать в приготовлении еды для боевиков. Через месяц, получив обещанные деньги, подозреваемая уволилась.



Впоследствии, в начале 2015-го командир одной из воинских частей боевиков пригласил ее работать поваром на линии разграничения в Марьинском районе, на что женщина согласилась. Уже на месте ей показали территорию дислокации военных и записали в их ряды. Кроме того, условием "службы" было ношение спецодежды - военной формы, и автомата Калашникова, объясняя, что без оружия передвигаться по территории города запрещено, а в случае наступления, нужно дать отпор.



На указанном месте женщина работала в течение 6 месяцев, после чего отчаялась в пропаганде "русского мира" и ушла из состава незаконного вооруженного формирования. Вернувшись домой, бывшая наёмница вела скрытый образ жизни, занимаясь домашним хозяйством.

Смотрите также: "Просто ехал оформлять украинский загранпаспорт", - жена пособника оккупантов Резуника жалуется на его незаконное задержание на КПП "Каланчак". ФОТО

Полиция ее разоблачила при попытке пересечь один из блокпостов, чтобы на мирной территории получить пенсию умершего мужа.



Сейчас женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).







Согласно данным сайта "Миротворец", задержанной является уроженка Донецка Татьяна Пугачева.