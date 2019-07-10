Фонд, который занимается ликвидацией последствий трагедии на нефтебазе под Васильковым, просит опознать провокаторов, которые мешают его работе. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на Фейсбук-страничке Фонда преодоления последствий Васильковской трагедии".

В сообщении отмечается: "Помогите идентифицировать провокаторов! 9 июля 2019 провокаторы группы компаний "БРСМ-НАФТА" ворвались на собрание членов "Фонда преодоления последствий Васильковской трагедии" в городе Васильков!

Провокаторы и представители олигархов пытаются своими действиями запугать людей и спровоцировать их на схватки ...

Все эти события, провокации и попытки сорвать собрание членов Фонда является ничем иным, как давление и запугивание пострадавших перед судебным заседанием 11 июля!

Фонд Преодоление последствий Васильковской трагедии не запугать! Справедливость непременно победит!"













Напомним, чтто речь идет о пожаре, возникшем 8 июня 2015 года на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области. В результате ЧП погибли 6 человек, 15 пострадали. Резервуары горели почти трое суток.



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15 марта 2017 года полиция сообщила о подозрении начальнику управления госнадзора в сфере пожарной, техногенной безопасности и гражданской защити ГСЧС области, а также ведущему инспектору отдела нормативно-технической работы и контроля за системами противопожарной защиты и лицензирования.



Оба сотрудника ГосЧС подозреваются по ч.2 ст. 367 УКУ - недобросовестное отношение к служебным обязанностям, что привело к тяжелым последствиям.



Ранее ГосЧС сообщила, что причиной пожара была халатность персонала и руководства нефтебазы "БРСМ". Расследованием занималась Нацполиция при процессуальном руководстве Генпрокуратуры. В мае прошлого года по результатам расследования полиция определила четырех подозреваемых.