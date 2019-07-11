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11.07.19 08:10

Объединившись, мы сможем преодолеть самые серьезные вызовы планетарного масштаба, - Зеленский осмотрел арку НБК на ЧАЭС и посетил Припять. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии сдачи-приемки нового безопасного конфайнмента (НБК) над разрушенным энергоблоком № 4 государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Как отметил Глава государства, сооружение создано совместными усилиями десятков стран мира для защиты планеты и человечества от мировой проблемы, которая не имеет границ, – радиационного загрязнения.

"Хочу искренне поблагодарить ликвидаторов аварии и всех, кто принимал в этом (строительстве укрытия. – Ред.) участие. Это еще раз доказывает, что, объединившись, мы можем справиться с самыми серьезными вызовами планетарного масштаба – такими как, например, изменение климата или гибридные войны", – сказал Президент.

Объединившись, мы сможем преодолеть самые серьезные вызовы планетарного масштаба, - Зеленский осмотрел арку НБК на ЧАЭС и посетил Припять 01

Он отметил, что верит в нахождение эффективных инструментов для совместного решения этих проблем в ближайшее время.

Вместе с Зеленским участие в поездке приняла, в частности, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине госпожа Изабель Дюмон.

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В Чернобыле Президент посетил пространство под Аркой НБК и диспетчерский центр НБК, осмотрел объекты комплекса "Вектор", а также площадку строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Объединившись, мы сможем преодолеть самые серьезные вызовы планетарного масштаба, - Зеленский осмотрел арку НБК на ЧАЭС и посетил Припять 02

Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства хранилища отработанного ядерного топлива сухого типа ХОЯТ-2.

Кроме того, Владимир Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Героям Чернобыля.

В рамках рабочей поездки Президент Украины также побывал в Припяти.

Объединившись, мы сможем преодолеть самые серьезные вызовы планетарного масштаба, - Зеленский осмотрел арку НБК на ЧАЭС и посетил Припять 03
Фото: Офис Президента

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