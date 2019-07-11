Опубликованы кадры с места обстрела наемниками РФ грузовика вблизи автоколонны с главой Донецкой ОВГА Кириленко. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 0629.com.ua.
На кадрах видно, что в результате атаки грузовой автомобиль КрАЗ полностью выгорел.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, по данным штаба операции Объединенных сил, 10 июля в районе южной окраины населенного пункта Гранитное из ПТРК был обстрелян грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил.
В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.
Под обстрел попал грузовик, сопровождавший главу Донецкой ВГА Кириленко, который без предупреждения штаба ООС выехал на передовую.