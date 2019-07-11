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11.07.19 10:20

Мы должны доказать, что помним Маркива и ждем справедливого приговора суда, - волонтер Макарова призвала украинцев поддержать нацгвардейца. ФОТО

Волонтер Диана Макарова просит украинцев максимально поддержать украинского воина Виталия Маркива, которому 12 июля итальянский суд должен огласить приговор.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер Диана Макарова, передает Цензор.НЕТ.

"ДВА ДНЯ ДО ПРИГОВОРА. Два года Виталий Маркив в итальянской тюрьме. Тюрьме страны, которую любил безгранично, считая своей второй Родиной. Потому что первая - Украина.
Его обвиняют в убийстве итальянского журналиста. Еще раз - украинского военного, который стоял в свое время на Карачуне, обвиняют в прицельном минометном выстреле по вражеским позициям, где в то время находились журналисты. Эти журналисты зашли на сепарськи позиции:

1. Со стороны банд Гиркина.
2. Без аккредитации от Украины.
3. Во время боевых действий.

В их смертях обвиняют Маркива, который:
1. Был обычным рядовым.
2. Был военным подразделения, которое не имело в то время минометов", - рассказала Макарова.

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"Казалось, за эти два года доказана непричастность Маркива к убийству, и самого убийства не было - а была смерть гражданских, которые пробрались на сепарские позиции при ведении боевых действий. Казалось бы, сторона защиты сделала все, чтобы доказать абсурдность обвинений - вплоть до свидетельства в суде министра МВД и исполняющего обязанности командующего Нацгвардией. Доказано с точки зрения экспертизы, на карте и со слов свидетелей - позиция на Карачуне была расположена слишком далеко от места гибели журналистов. Бойцы Национальной гвардии имели в то время только автоматы. Но требования стороны обвинения выглядят как страница книги абсурда. Два года мы ожидаем окончания суда - и вот через два дня, 12 июля, наконец будет объявлен приговор", - добавила волонтер.

"Два года нам запрещали говорить о Маркиве - чтобы, не дай бог, горячие украинцы не обидели высокий итальянский суд. Два года нам запрещали даже акции в поддержку Маркива - чтобы, не дай бог, горячие украинцы не сказали что-то обидное в сторону Италии. А я боялась одного - что Украина в таких тисках требований забудет о своем воине, которого судят по факту, только за то, что он пошел защищать свою Родину. Я зря боялась. Украина помнит Виталия Маркива. И сейчас, когда из этих длинных двух лет осталось пройти еще два дня - я прошу вас о помощи. Сейчас пришло время, когда нужно напомнить о том, что мы помним Виталия Маркива. Я предоставляю вам фото Виталия. Я специально даю гражданские фото, почти не предоставляя военных. И вас прошу воздержаться от военных фото. Я прошу вас выбрать из этих фото любое (любые) и дать пост от себя "МАРКІВ НЕ ВБИВЦЯ. ВІН ЗАХИЩАВ СВОЮ КРАЇНУ". Или просто - фото Маркива и "Україна пам’ятає про Марківа". Или "Віталька, ми чекаємо на тебе". Или просто репост моего поста. Цель - сейчас в украинском фейсбуке должно быть как можно больше фото Маркива. Фейсбук мониторят, и мониторят с итальянской стороны аж гай гудит. Мы должны доказать - да, мы помним Маркива и ждем приговора суда.  Справедливого итальянского суда, это само собой. ... у меня много френдов, много подписчиков. Я прошу каждого из вас об этом. Я прошу, как давно не просила. Два года ожидания. Два дня осталось. Один ваш пост-напоминание. А Виталька стоит того, уверяю вас. Я и сама не знала, какой силы этот парень, с которым прошла я войну, начиная от Майдана. Теперь знаю. И вы знайте. Прочитайте его слова: "... я уже вышел на финишную прямую и готов уже к чему угодно и меня не сломать. ... Что касается других заседаний, то это ерунда, и даже если в июле меня осудят, то я все равно не сдамся и все равно буду бороться за правду и справедливость, за меня не переживайте, я уверен что не один, и вместе мы обязательно преодолеем любые препятствия. Слава Украине!", - призвала Макарова. 

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Напоминаем, 29-летний украинский нацгвардеец Виталий Маркив был арестован 30 июня 2017 г. в аэропорту Болоньи. Его обвиняют в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в результате обстрела у Славянска 24 мая 2014 г.

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Военный отвергает обвинения и отрицает свою причастность. Его адвокат Делла Валле считает обвинения против Маркива безосновательными, а следствие предвзятым. Украина также отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера.

Сторона обвинения - родители погибшего, журналистские организации Италии - настаивает на версии умышленного убийства фотокорреспондента во время войны в Донбассе. Общества журналистов Италии выдвинули иск против государства Украина в связи с гибелью их коллеги Андреа Роккелли. Обвинения против Маркива и государства Украина объединены в одно дело.

Мы должны доказать, что помним Маркива и ждем справедливого приговора суда, - волонтер Макарова призвала украинцев поддержать нацгвардейца 01
Мы должны доказать, что помним Маркива и ждем справедливого приговора суда, - волонтер Макарова призвала украинцев поддержать нацгвардейца 02
Мы должны доказать, что помним Маркива и ждем справедливого приговора суда, - волонтер Макарова призвала украинцев поддержать нацгвардейца 03
Мы должны доказать, что помним Маркива и ждем справедливого приговора суда, - волонтер Макарова призвала украинцев поддержать нацгвардейца 04
Мы должны доказать, что помним Маркива и ждем справедливого приговора суда, - волонтер Макарова призвала украинцев поддержать нацгвардейца 05
Мы должны доказать, что помним Маркива и ждем справедливого приговора суда, - волонтер Макарова призвала украинцев поддержать нацгвардейца 06
Мы должны доказать, что помним Маркива и ждем справедливого приговора суда, - волонтер Макарова призвала украинцев поддержать нацгвардейца 07
Мы должны доказать, что помним Маркива и ждем справедливого приговора суда, - волонтер Макарова призвала украинцев поддержать нацгвардейца 08

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