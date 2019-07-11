Мы должны доказать, что помним Маркива и ждем справедливого приговора суда, - волонтер Макарова призвала украинцев поддержать нацгвардейца. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер Диана Макарова, передает Цензор.НЕТ.

"ДВА ДНЯ ДО ПРИГОВОРА. Два года Виталий Маркив в итальянской тюрьме. Тюрьме страны, которую любил безгранично, считая своей второй Родиной. Потому что первая - Украина.

Его обвиняют в убийстве итальянского журналиста. Еще раз - украинского военного, который стоял в свое время на Карачуне, обвиняют в прицельном минометном выстреле по вражеским позициям, где в то время находились журналисты. Эти журналисты зашли на сепарськи позиции:

1. Со стороны банд Гиркина.

2. Без аккредитации от Украины.

3. Во время боевых действий.

В их смертях обвиняют Маркива, который:

1. Был обычным рядовым.

2. Был военным подразделения, которое не имело в то время минометов", - рассказала Макарова.

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"Казалось, за эти два года доказана непричастность Маркива к убийству, и самого убийства не было - а была смерть гражданских, которые пробрались на сепарские позиции при ведении боевых действий. Казалось бы, сторона защиты сделала все, чтобы доказать абсурдность обвинений - вплоть до свидетельства в суде министра МВД и исполняющего обязанности командующего Нацгвардией. Доказано с точки зрения экспертизы, на карте и со слов свидетелей - позиция на Карачуне была расположена слишком далеко от места гибели журналистов. Бойцы Национальной гвардии имели в то время только автоматы. Но требования стороны обвинения выглядят как страница книги абсурда. Два года мы ожидаем окончания суда - и вот через два дня, 12 июля, наконец будет объявлен приговор", - добавила волонтер.

"Два года нам запрещали говорить о Маркиве - чтобы, не дай бог, горячие украинцы не обидели высокий итальянский суд. Два года нам запрещали даже акции в поддержку Маркива - чтобы, не дай бог, горячие украинцы не сказали что-то обидное в сторону Италии. А я боялась одного - что Украина в таких тисках требований забудет о своем воине, которого судят по факту, только за то, что он пошел защищать свою Родину. Я зря боялась. Украина помнит Виталия Маркива. И сейчас, когда из этих длинных двух лет осталось пройти еще два дня - я прошу вас о помощи. Сейчас пришло время, когда нужно напомнить о том, что мы помним Виталия Маркива. Я предоставляю вам фото Виталия. Я специально даю гражданские фото, почти не предоставляя военных. И вас прошу воздержаться от военных фото. Я прошу вас выбрать из этих фото любое (любые) и дать пост от себя "МАРКІВ НЕ ВБИВЦЯ. ВІН ЗАХИЩАВ СВОЮ КРАЇНУ". Или просто - фото Маркива и "Україна пам’ятає про Марківа". Или "Віталька, ми чекаємо на тебе". Или просто репост моего поста. Цель - сейчас в украинском фейсбуке должно быть как можно больше фото Маркива. Фейсбук мониторят, и мониторят с итальянской стороны аж гай гудит. Мы должны доказать - да, мы помним Маркива и ждем приговора суда. Справедливого итальянского суда, это само собой. ... у меня много френдов, много подписчиков. Я прошу каждого из вас об этом. Я прошу, как давно не просила. Два года ожидания. Два дня осталось. Один ваш пост-напоминание. А Виталька стоит того, уверяю вас. Я и сама не знала, какой силы этот парень, с которым прошла я войну, начиная от Майдана. Теперь знаю. И вы знайте. Прочитайте его слова: "... я уже вышел на финишную прямую и готов уже к чему угодно и меня не сломать. ... Что касается других заседаний, то это ерунда, и даже если в июле меня осудят, то я все равно не сдамся и все равно буду бороться за правду и справедливость, за меня не переживайте, я уверен что не один, и вместе мы обязательно преодолеем любые препятствия. Слава Украине!", - призвала Макарова.

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Напоминаем, 29-летний украинский нацгвардеец Виталий Маркив был арестован 30 июня 2017 г. в аэропорту Болоньи. Его обвиняют в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в результате обстрела у Славянска 24 мая 2014 г.

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Военный отвергает обвинения и отрицает свою причастность. Его адвокат Делла Валле считает обвинения против Маркива безосновательными, а следствие предвзятым. Украина также отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера.

Сторона обвинения - родители погибшего, журналистские организации Италии - настаивает на версии умышленного убийства фотокорреспондента во время войны в Донбассе. Общества журналистов Италии выдвинули иск против государства Украина в связи с гибелью их коллеги Андреа Роккелли. Обвинения против Маркива и государства Украина объединены в одно дело.















