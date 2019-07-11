На Николаевщине в ДТП погиб 10-летний мальчик, который находился за рулем. ФОТО

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием автомобилей Opel и ВАЗ-2105, за рулем которого находился малолетний местный житель. В результате столкновения транспортных средств 10-летний мальчик погиб на месте происшествия, 30-летний пассажир ВАЗа, отец погибшего, и водитель Opel с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать следователи Следственного управления ГУ НП в Николаевской области, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции и спасатели.

Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами), что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства автоаварии, продолжаются первоочередные следственные мероприятия.

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