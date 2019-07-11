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11.07.19 19:05

"Еще 10 дней назад здесь была ферма", - украинские бойцы в Марьинке об атаке российских террористов с применением ракеты большой мощности УР-83. ВИДЕО

Украинские бойцы в Марьинке рассказали об атаке российских оккупантов на их позиции с применением ракеты большой мощности УР-83.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российским террористам удалось уничтожить подворье фермы, применив такое оружие.

"Началось все с обстрела 120-х минометов. И между ними прилетела эта "чудесная" штука. Полностью уничтожила здание. Вот воронка", - говорит один их бойцов с позывным Дядя Вова главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову, который побывал на месте атаки.

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Еще 10 дней назад здесь была ферма, - украинские бойцы в Марьинке об атаке российских террористов с применением ракеты большой мощности УР-83 01
Еще 10 дней назад здесь была ферма, - украинские бойцы в Марьинке об атаке российских террористов с применением ракеты большой мощности УР-83 02
Еще 10 дней назад здесь была ферма, - украинские бойцы в Марьинке об атаке российских террористов с применением ракеты большой мощности УР-83 03
Еще 10 дней назад здесь была ферма, - украинские бойцы в Марьинке об атаке российских террористов с применением ракеты большой мощности УР-83 04

Российские наемники рассказали в соцсетях о применении нового типа оружия при атаке в Марьинке. Хвастались его разрушительной силой, рассказывалли о деталях атаки и даже опубликовали карту с обозначение позиции стрельбы.

Еще 10 дней назад здесь была ферма, - украинские бойцы в Марьинке об атаке российских террористов с применением ракеты большой мощности УР-83 05



Еще 10 дней назад здесь была ферма, - украинские бойцы в Марьинке об атаке российских террористов с применением ракеты большой мощности УР-83 06

Еще 10 дней назад здесь была ферма, - украинские бойцы в Марьинке об атаке российских террористов с применением ракеты большой мощности УР-83 07

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