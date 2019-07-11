Будни "Sea Breeze": в рамках учений тренировались ремонтировать аэродром. ФОТОрепортаж

По сценарию учений, противник ударил по аэродрому бомбами и повредил взлетно-посадочную полосу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

К работам были привлечены военнослужащие батальона аэродромно-технического обеспечения морской авиационной бригады и бойцы 133-го строительного батальона флота США.

"На этот раз на учения Sea Breeze-2019 мы не привезли всей необходимой техники, поэтому украинские коллеги предоставили дополнительное оборудование, что позволило эффективно и своевременно провести тактико-специальное занятие. Хочу отметить профессиональное отношение украинских военных к своему делу. Девиз инженерных войск США - "Могу и сделаю". Не знаю девиза украинских коллег, но за время нашего сотрудничества они действовали так же", - отметил командир морской авиационной бригады командир 133-го строительного батальона ВМС США Джошуа Коленда.

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Сначала украинцы и американцы совместно демонтировали "разрушенные" плиты, затем - сформировали арматурные сетки, утрамбовали их гравием и залили бетоном.

По словам Джошуа Коленды, совместные действия военных позволили обменяться опытом, продемонстрировать друг другу образцы техники и методики решения поставленных задач.

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