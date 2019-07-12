Филатов в Днепре снес 4856 ларьков, осталось 1987. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель городского головы, директор департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета Михаил Лысенко.

"Некоторые, архитектурные оброслости формировались в нашем городе десятилетиями. Они обрастали погонами, званиями всевозможных советников юстиций и прочее. Всего четыре года назад, когда мы сообщили всему городу, что эпоха МАФов уходит в небытие, многие откровенно смеялись над нами или крутили пальцем у виска. Прошло три с половиной года", - написал он.

По словам Лысенко, с учетом вчеерашнего сноса, в городе исчезли 4856 ларьков: "Попрошу, как говорят деканы НГУ "вникнуть в базар" - четыре тысячи восемьсот пяьдесят шесть мафов. Оцените масштаб".

"Многие умалишенные тушканчики, виризжали, кричали, прогнозировали , что "скоро всей команде мэра хана" , что ничего никто не снесет, мол все от всех откупятся и прочее. Но сегодня пал ключевой бастион. Это одна из первых локаций ларьков которые появились в самом центре города 21 год назад. Угол Яворницкого и Воскресенской. Практически в 30 сантиметрах горсовета", - написал он.

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"Мы продолжаем работать. Советы не нужны. Осталось всего 1987 МАФов. И мы идем за ними", - резюмировал Лысенко.



Фото: Лысенко/Facebook