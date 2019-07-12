Чиновник Госпродпотребслужбы пойман с поличным на Закарпатье: вымогал деньги у бизнесменов за экспорт продуктов, - СБУ. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что государственный служащий требовал деньги от представителей коммерческих структур, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. За неправомерную выгоду злоумышленник обещал беспрепятственную выдачу предпринимателям фитосанитарных сертификатов для экспорта продуктов растениеводства за границу", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали фигуранта производства согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на рабочем месте при получении очередной взятки.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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Мероприятия по разоблачению и блокировке противоправных действий чиновника проводились под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.



Фото: пресс-служба СБУ