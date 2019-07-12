"Средства будут", - Зеленский пообещал помочь с деньгами на реконструкцию аэропорта в Днепре. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Главе государства представили три варианта реконструкции аэропорта. Было отмечено, что наиболее приемлемым является проект, предусматривающий строительство взлетно-посадочной полосы на месте старой. Другие варианты содержали предложение построить полосу на новой территории, что требовало дополнительных работ по отводу земли, а следовательно, увеличения стоимости проекта и сроков.

"Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт", – сказал Президент.

Новая взлетно-посадочная полоса, соответствующая современным стандартам, будет иметь длину 2900 м с возможностью продления до 3200 м.

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Для строительства новой полосы на месте старой потребуется полтора-два года. Тендер на разработку проекта реконструкции комплекса аэропорта в Днепре планируется на следующей неделе, примерная общая стоимость реконструкции – 2,9 млрд грн.

Справка. Аэропорт в Днепре расположен в 13,5 км к юго-востоку от центра города и в 5 км от автомагистрали Запорожье – Днепр. Здание нового аэровокзала построено в 1985 году и имеет износ 30%, здание старого аэровокзала работает с 1957 года и изношено на 50%.



Фото: пресс-служба Президента