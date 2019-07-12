Время зеленых чертей, битва за Киев, ГКЧП-2. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Битва за Киев

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский на встрече с Кличко подтвердил планы забрать у него полномочия главы КГГА. Мэр Киева предложил досрочные выборы. ВИДЕО

Окупаційний блок...

Смотри не перепутай!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил люстрировать всех, кто был во власти последние 5 лет. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы G7 раскритиковали предложенную Зеленским люстрацию: Нынешняя ситуация в Украине несравнима с постреволюционной

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под люстрацию, предложенную Зеленским, подпадают недавно назначенные им же люди, - Бутусов

Зеленский люстрирует Данилюка и Абромавичуса

Позвонил уже?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ща позвоню Баканову по поводу этого черта", - Зеленский обратится в СБУ по поводу секретаря горсовета Борисполя Годунка. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук и Бойко снова проводят встречу с Медведевым в России. ФОТО

Время зеленых чертей

Горячая линия

Зло не дремлет, оно перерождается

Кто не с нами - тот против нас...

Российская арифметика

Работники электоральных полей

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