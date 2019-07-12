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12.07.19 17:42

На Светлодарской дуге сбили произведенный в РФ дрон-разведчик, - МВД. ФОТОрепортаж

Бойцы полка "Азов" на Светлодарской дуге перехватили очередной беспилотник, произведенный в Российской Федерации.

Об этом сообщает МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

На Светлодарской дуге сбили произведенный в РФ дрон-разведчик, - МВД 01

"В зоне ООС бойцами БТГр "Азов" Национальной гвардии Украины в районе ответственности подразделения на передовых позициях Светлодарской дуги было ликвидировано БПЛА оккупантов типа "Элерон-3", - говорится в сообщении.

На Светлодарской дуге сбили произведенный в РФ дрон-разведчик, - МВД 02

Как отмечается, упомянутый БПЛА входит в комплекс беспилотной разведки "Элерон", который производится с 2013 года исключительно в Российской Федерации и предназначен для ведения разведки и корректировки огня ствольной артиллерии.

На Светлодарской дуге сбили произведенный в РФ дрон-разведчик, - МВД 03

"Его присутствие на Донбассе является очередным свидетельством прямого участия Российской Федерации в агрессии против Украины", - отметили в пресс-службе.

При этом в ведомстве отметили, что аналогичный БПЛА при попытке корректировки огня ствольной артиллерии по гражданскому объекту уже был сбит силами "Азова" в марте этого года.

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