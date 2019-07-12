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12.07.19 19:02

"Гетман Сагайдачный" и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя. ФОТОрепортаж

В рамках учений Sea Breeze-2019 корабли стран участников отработали в северо-западной части Черного моря элементы ведения морского боя с применением артиллерии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"На морском полигоне боевой подготовки отряд кораблей в составе эсминцев "Карни" ВМС США и "Дункан" Королевского флота Великобритании, фрегатов "Гетьман Сагайдачный" украинских ВМС и "Торонто" ВМС Канады, а также группы катеров морской охраны Госпогранслужбы Украины провел учения по организации ведения боя одиночным кораблем, а также выполнил главными калибрами стрельбу с дальней и средней дистанции по надувной мишени "Tomato Killer", - отметили в пресс служба.

В частности, флагман украинского флота фрегат "Гетман Сагайдачный" совершил боевые упражнения из 100-миллиметровой артиллерийской установки АК-100 и показал отличные результаты. На переходе по морю экипаж корабля также отработал применение противолодочных гидроакустических средств для обнаружения и сопровождения подводных целей, осуществил проверку точности определения координат целей и элементов их движения во взаимодействии с авиацией ВМС.

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В составе многонационального соединения команда "Гетмана Сагайдачного" провела учения по противовоздушной обороне, тактическому маневрированию и связи.

Гетман Сагайдачный и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя 01
Гетман Сагайдачный и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя 02
Гетман Сагайдачный и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя 03
Гетман Сагайдачный и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя 04
Гетман Сагайдачный и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя 05
Гетман Сагайдачный и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя 06
Гетман Сагайдачный и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя 07
Гетман Сагайдачный и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя 08
Гетман Сагайдачный и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя 09
Гетман Сагайдачный и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя 10
Гетман Сагайдачный и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя 11
Гетман Сагайдачный и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя 12
Гетман Сагайдачный и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя 13

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