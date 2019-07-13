Гражданин Польши пытался въехать в Украину с 3 саблями, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

66-летний иностранец прибыл из Польши в пункт пропуска "Краковец" автомобилем "Опель" польской регистрации. Во время погранично-таможенного оформления правоохранители обратили внимание на завернутые в ткань предметы, которые находились в багажном отделении автомобиля.

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В середине подозрительного свертка пограничники обнаружили три сабли со средней длиной лезвий около 90 см и толщиной 4,5 мм. Водитель отметил, что не знал правил перемещения таких предметов через границу. Мужчина, вероятно, рассчитывал обойти тщательную проверку, выбрав для оформления полосу движения "зеленый коридор".

По факту обнаружения предметов, внешне похожих на холодное оружие, уведомили сотрудников Национальной полиции. Сабли правоохранители изъяли для дальнейшего экспертного исследования.

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