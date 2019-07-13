Во Львове 21-летняя девушка на Mercedes, пытаясь скрыться с места ДТП, врезалась в дерево и погибла. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, по информации начальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области Светланы Добровольской, ДТП произошло 13 июля в 05.10.

"Водитель автомобиля Mercedes-Benz не справилась с управлением, съехала с проезжей части и сбила электроопору, после чего автомобиль врезался в дерево. 21-летняя водитель, жительница Пустомытовского района, погибла на месте. 21-летний пассажир автомобиля, также житель Пустомытовского района, госпитализирован", - сказала Добровольская. Она отметила, что все обстоятельства ДТП устанавливаются, назначен ряд экспертиз. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение ПДД).

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Как сообщил на странице в Facebook общественной организации "Варта-1", которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, в смертельное ДТП попал автомобиль с номерами иностранной регистрации, водитель которого скрывалась с места предыдущего ДТП.





"На ул. Городоцкой автомобиль Mercedes-Benz на иностранной регистрации совершил столкновение с деревом. 21-летняя водитель погибла на месте, пассажира забрали в больницу. Также есть информация, что водитель совершила ДТП с другим автомобилем раньше и там, по словам другого водителя, вела себя неадекватно, возможно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. С места первого ДТП женщина скрылась со словами: "Я умею ездить, смотри как" и погнала, а уже через пару минут произошло смертельное ДТП, где женщина погибла", - отметил Зинкевич.















