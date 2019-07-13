Украинская теннисистка Снигур выиграла юниорский Уимблдон. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В субботу, 13 июля, украинка победила в финале Алексу Ноэль из США - 6:4, 6:4.

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Фото матча опубликовал в своем фейсбуке харьковский бизнесмен, экс-вице-губернатор Харьковщины Юрий Сапронов, отметив, что отец теннисистки присутствовал на матче.











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Таким образом, Дарья стала второй украинской теннисисткой, которая смогла стать лучшей на юниорском Уимблдоне. В 2004 году Екатерина Бондаренко одолела в финале Ану Иванович из Сербии.

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В финал юниорских Уимблдонский соревнований также доходили украинки Татьяна Перебийнис (2000 год), Элина Свитолина (2012) и Даяна Ястремская (2016).