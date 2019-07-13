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13.07.19 17:19

Украинская теннисистка Снигур выиграла юниорский Уимблдон. ФОТОрепортаж

17-летняя киевлянка Дарья Снигур стала победителем юниорского Уимблдонского теннисного турнира в Великобритании.

Украинская теннисистка Снигур выиграла юниорский Уимблдон. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В субботу, 13 июля, украинка победила в финале Алексу Ноэль из США - 6:4, 6:4. 

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Фото матча опубликовал в своем фейсбуке харьковский бизнесмен, экс-вице-губернатор Харьковщины Юрий Сапронов, отметив, что отец теннисистки присутствовал на матче.

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Украинская теннисистка Снигур выиграла юниорский Уимблдон 02
Украинская теннисистка Снигур выиграла юниорский Уимблдон 03
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Украинская теннисистка Снигур выиграла юниорский Уимблдон 05

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Украинская теннисистка Снигур выиграла юниорский Уимблдон 06
Украинская теннисистка Снигур выиграла юниорский Уимблдон 07
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Украинская теннисистка Снигур выиграла юниорский Уимблдон 09

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Украинская теннисистка Снигур выиграла юниорский Уимблдон 11
Украинская теннисистка Снигур выиграла юниорский Уимблдон 12
Украинская теннисистка Снигур выиграла юниорский Уимблдон 13
Украинская теннисистка Снигур выиграла юниорский Уимблдон 14

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Украинская теннисистка Снигур выиграла юниорский Уимблдон 15

Таким образом, Дарья стала второй украинской теннисисткой, которая смогла стать лучшей на юниорском Уимблдоне. В 2004 году Екатерина Бондаренко одолела в финале Ану Иванович из Сербии.

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В финал юниорских Уимблдонский соревнований также доходили украинки Татьяна Перебийнис (2000 год), Элина Свитолина (2012) и Даяна Ястремская (2016).

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