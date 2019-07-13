Украинская теннисистка Снигур выиграла юниорский Уимблдон. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В субботу, 13 июля, украинка победила в финале Алексу Ноэль из США - 6:4, 6:4.
Фото матча опубликовал в своем фейсбуке харьковский бизнесмен, экс-вице-губернатор Харьковщины Юрий Сапронов, отметив, что отец теннисистки присутствовал на матче.
Таким образом, Дарья стала второй украинской теннисисткой, которая смогла стать лучшей на юниорском Уимблдоне. В 2004 году Екатерина Бондаренко одолела в финале Ану Иванович из Сербии.
В финал юниорских Уимблдонский соревнований также доходили украинки Татьяна Перебийнис (2000 год), Элина Свитолина (2012) и Даяна Ястремская (2016).