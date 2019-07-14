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14.07.19 12:07

Конфликт между двумя водителями в Мариуполе перерос в стрельбу, один из мужчин ранен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Мариуполе между водителями возник конфликт, вследствие чего один из них начал стрелять по другому.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Донецкой области.

Местные жители заметили в машине "Шкода" мужчину с огнестрельным ранением и вызвали правоохранителей. Пострадавшим оказался житель 1970 года рождения.

Полицейские выяснили, что его ранил водитель машины "Волга", с которым тот конфликтовал. Мужчина достал револьвер и выстрелил в потерпевшего. После стрельбы он скрылся с места происшествия.

Правоохранители сразу начали искать нападавшего и впоследствии нашли его машину. Самого подозреваемого удалось задержать. В полиции открыли уголовное производство по статье "Покушение на умышленное убийство".

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Конфликт между двумя водителями в Мариуполе перерос в стрельбу, один из мужчин ранен 01
Конфликт между двумя водителями в Мариуполе перерос в стрельбу, один из мужчин ранен 02
Конфликт между двумя водителями в Мариуполе перерос в стрельбу, один из мужчин ранен 03

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