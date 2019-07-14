Наемники РФ обстреляли из БМП жилые кварталы Марьинки, - СЦКК. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

11 июля, с 22:25 до 22:45 пророссийские войска из БМП-2 обстреляли Марьинку, в результате чего повреждены несколько домов. Установлено, что противник вел огонь с направления поселка Трудовской.

Во время фотофиксации, офицеры наблюдательной группы украинской стороны СЦКК обнаружили повреждения минимум в четырех домах по разным адресам. В частности, на улицах Прокофьева 45, Новая 3 и Заводская 12 зафиксировано повреждение стен, окон и крыши. Кроме того, на Шевченко 48, замечено повреждение забора.

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Военные утверждают, что все повреждения возникли в результате попадания 30-мм снарядов. Пострадавших не обнаружено.





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"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушают все нормы международного гуманитарного права и существующие договоренности, поскольку целенаправленно продолжают обстреливать мирные населенные пункты, в результате чего страдают простые люди", - подчеркнули в СЦКК.